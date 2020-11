Banca Generali, gli analisti promuovono il titolo dopo i conti

Banca Generali

(Teleborsa) - Si mostra resistenteoggi in Borsa, a fronte di un mercato che si muove in territorio negativo (FTSE -0,55%). A sostenere i corsi contribuiscono una serie digiunti daglidopo idel 2020.La crescita di ricavi, utili e masse sono infatti valsi alla Banca private lada parte di. Il team di Equity search della banca americana ha inoltredel titolo, portandolo aper azione.A spingere il giudizio positivo è stata soprattutto la, argomento chiave per gli investitori in questa fase di mercato. Durante la conference call di ieri, l’Adha infatti confermato l’intenzione disia(attualmente congelato dalle raccomandazioni di Bce e Bankitalia) cheper un totale che a volumi attuali dovrebbe aggirarsi intorno all’11% della capitalizzazione. Gli analisti di Goldman Sachs hanno inoltre accolto positivamente la ripresa dell'attività di recruiting e la conferma dellaannunciate nell’ultimo Investor Day.Giudizi positivi anche da, chedal precedente 26,5 euro, e dache lo porta invece aper azione.Dal lato tecnico, giungono segnali di rafforzamento per la tendenza di breve del titolo, con resistenza più immediata vista a 27,69 Euro ed un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,97. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,41.