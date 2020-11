Barriere architettoniche domestiche: oltre 3 milioni gli anziani a rischio

(Teleborsa) - L'aumento degli anziani costretti in casa da soli a causa del Covid-19 aumenta i rischi legati alla presenza di barriere architettoniche domestiche.. Secondo un', azienda leader nella produzione di montascale e miniascensori, il Trentino e la Valle D’Aosta sono le regioni con la maggior densità di edifici di proprietà di over 65enni con oltre due piani senza un impianto che faciliti lo spostamento tra i diversi livelli (1 edificio ogni 3 anziani), seguite dalle Marche (1 ogni 3,4). Al contrario, la Puglia registra 1 edificio ogni 6,8 anziani seguita dalla Campania con 1 ogni 6,3.e conta oltre 2,5 milioni di over 74enni che vivono da soli, di cui il 13% ha limitazioni molto forti nelle attività della vita quotidiana. A fronte anche di un crescente numero di infortuni domestici legati alle cadute - il 64% delle quali avviene all’interno degli spazi domestici - diventano fondamentali interventi di adeguamento degli spazi abitativi, come l’installazione di impianti montascale. thyssenkrupp Home Solutions stima che nel 2020. Tra le regioni in cui la richiesta è stata maggiore si trovano Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana.Per tutte le soluzioni che permettono l'abbattimento delle barriere architettoniche, quali montascale e piattaforme elevatrici è possibile ricorrere alle agevolazioni fiscali messe a disposizione dallo Stato: oltre alla detrazione Irpef pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro, è attiva l'Iva agevolata al 4% sull’acquisto. In particolare,. Una nuova linea pensata per unire allo stile e design di alto livello, adattabile a qualsiasi tipo di ambiente, gli standard di massima sicurezza: dalla connessione telefonica che permette, anche in situazioni di emergenza, di contattare i familiari, al bracciolo studiato secondo i più alti standard di ergonomia appositamente contro il rischio di cadute, fino alla tecnologia ASL che consente al sedile e poggiapiedi di ruotare durante il viaggio, supportando così l'anziano in tutte le fasi di salita e discesa.