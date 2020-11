Brilla il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,95%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 3.510 punti.Ottima la prestazione del(+2,56%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+1,96%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,05%),(+3,12%) e(+2,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,43%),(+5,11%),(+4,09%) e(+3,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,49%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,75%),(+11,61%),(+7,85%) e(+5,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,52%.Calo deciso per, che segna un -1,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,01%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,56%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Variazione occupati (atteso 600K unità; preced. 661K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 7,6%; preced. 7,9%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,4%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -8 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.