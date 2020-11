Buzzi Unicem, fatturato stabile 9 mesi consente miglioramento view

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con una, a dispetto del contesto difficile creato dalla pandemia, che ha colpito con diversa intensità le aree geografiche del Gruppo.Lee clinker del gruppo, nei primi nove mesi del 2020, si sono attestate a 21,7 milioni di tonnellate, inrispetto al precedente esercizio. Le vendite dipreconfezionato hanno fatto rilevare una, attestandosi a quota 8.7 milioni di metri cubi.Ilè stato pari a 2.408 milionirispetto i 2.423,6 milioni del 2019, compresoun effetto cambio sfavorevole di 21,6 milioni. A perimetro e cambi costanti, il fatturato sarebbe diminuito di 0,3%al 30 settembre 2020 ammonta a, in riduzione di 286,1 milioni rispetto a fine dicembre 2019. Sul dato hanno inciso investimenti complessivi per 197,9 milioni (260,8 milioni il corrispondente valore nel 2019),Quanto all', il management ritiene che ildell’intero eserciziodi quello ipotizzato nelle indicazioni già fornite in precedenza al mercato e possa attestarsi vicino al