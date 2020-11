Deboli i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

telecomunicazioni

materie prime

chimico

costruzioni

tecnologia

immobiliare

Inwit

CNH Industrial

Tenaris

Banco BPM

Leonardo

Amplifon

Unicredit

Buzzi Unicem

Credem

Salini Impregilo

Banca Popolare di Sondrio

Avio

Carel Industries

Anima Holding

Falck Renewables

El.En

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori che preferiscono prendere profitto dopo la corsa registrata nelle ultime sedute. Sullo sfondo resta un quadro incerto, con i contagi da Covid-19 che continuano a salire in tutta Europa a livelli sempre più allarmanti. A tal proposito, la Fed che ha lasciato i tassi di interesse attorno alla zero , ha sottolineato che il coronavirus pone "rischi considerevoli" per l'economia statunitense. Intanto negli USA non è stato ancora proclamato il presidente degli Stati Uniti, anche se il candidato Dem, Joe Biden, sembra a un soffio dalla vittoria ufficiale Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,185. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.947,6 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 38,07 dollari per barile, in netto calo dell'1,86%.Invariato lo, che si posiziona a +126 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,61%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%. Giù anche, che scende dello 0,73%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,54% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,47%, scambiando a 21.360 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+2,32%),(+1,54%) e(+0,67%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,96%),(-1,59%) e(-1,27%).di Milano, troviamo(+4,87%),(+2,41%),(+1,58%) e(+1,46%), quest'ultima in scia ai conti.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,31%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,47%.scende dell'1,92%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.del FTSE MidCap,(+2,52%),(+2,06%),(+1,89%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,04%.Affonda, con un ribasso del 3,02%.Crolla, con una flessione del 2,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,73%.