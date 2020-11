Francia, crescono gli occupati non agricoli nel 3° trimestre

(Teleborsa) - In aumento gli occupati in Francia nel 3° trimestre. Secondo la stima preliminare dellE), il mercato del lavoro dovrebbe aver registrato una crescita dei posti di lavoro dell'1,8% dopo il -0,9% registrato il trimestre precedente.La variazione equivale a 344.000 posti di lavoro in meno, che si confrontano con i -491.600 registrati nel trimestre precedente.Rispetto ad un anno prima, si registra nel complesso una riduzione dei posti di lavoro di 214.000 unità (-1,1%).