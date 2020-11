KLM, ok dei Paesi Bassi per prestito da 3,4 miliardi di euro

KLM

(Teleborsa) - Via libera ufficiale del governo olandese a un prestito da 3,4 miliardi di euro a favore della compagnia aerea di bandieraCome spiega in una nota la stessa KLM, il suo pacchetto di aiuti è stato concesso a determinate, una delle quali è il mantenimento deicon i dipendenti che saranno però chiamati ad adeguare determinate condizioni di lavoro per la durata del prestito (previsto fino al 2025). KLM ha trascorso gli ultimi mesi a elaborare i dettagli di questo "con i sindacati per il personale di cabina di pilotaggio, di terra e di cabina, in linea con la struttura e le percentuali richieste.Il programma è stato formalizzato indi lavoro-quadro e incorporati come tali nel piano di ristrutturazione che KLM ha presentato al governo olandese a inizio ottobre. Gli accordi quadro definiscono le misure che si applicheranno fino all'inizio del 2022 (per i piloti) e alla fine del 2022 (per il personale di terra e di cabina)."KLM è nel mezzo della peggiore crisi dei suoi 101 anni di storia, con la pandemia dache ha eroso le sue solide performance degli ultimi anni. Il pacchetto di prestiti da 3,4 miliardi, costituito da un prestito governativo e da garanzie sui prestiti bancari, è fondamentale per garantire il futuro della compagnia aerea e della sua rete per i Paesi Bassi. KLM è molto grata al governo olandese per il suo sostegno e la disponibilità a fornire finanziamenti in questo momento", si legge in una nota diffusa dalla compagnia aerea.