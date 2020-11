Saipem: con Università di Trieste 5 borse di studio annuali

Saipem

(Teleborsa) -in collaborazione conha attivatoin memoria di Egidio Palliotto, top manager dell’azienda scomparso prematuramente all’età di 55 anni.L’obiettivo è di mantenere vivo il ricordo di un, che si era laureato in ingegneria mineraria presso l’Ateneo triestino. Le borse di studio sono rivolte a sal primo anno magistrale dei corsi di Geoscienze ed Ingegneria Navale, che come Palliotto abbiano la passione per ildi affermarsi in un contesto internazionale, per supportarne la formazione e orientarli verso un potenziale impiego nel settore delle infrastrutture ed energetico.Le borse di studio, indirizzate a giovani studenti e studentesse meritevoli, chiarisce la nota, "verranno erogate nella misura diper anno a partire dall’anno accademico 2020/2021 e per due ulteriori anni accademici successivi, per un totale diAmministratore Delegato di Saipem, ha affermato: "Ricordo, soprattutto, un professionista straordinario mosso da grande determinazione e spirito di adattamento che, con un sorriso, riusciva a stemperare le situazioni più critiche. La generosità, l’attaccamento alle origini e la determinazione che ha dimostrato, fin da studente universitario, sono i tratti umani che hanno accompagnato la sua lunga carriera. Tramite questa borsa di studio intendiamo consolidare anche il nostro legame con la città di Trieste in cui Saipem è presente con una propria sede e contribuire ad avvicinare le nuove generazioni alle materie scientifiche. È il nostro contributo per creare nelle nuove generazioni una cultura sempre più vicina a quelle tecnologie necessarie adDichiara il Rettore dell’Università di Trieste,"Egidio Palliotto è stato un manager italiano di altissimo profilo e capacità eDopo la laurea in ingegneria mineraria, Palliotto è entrato da giovane in Saipem, azienda in cui è arrivato ad assumere posizioni di responsabilità. L'Università di Trieste è molto grata a Saipem per aver istituito le cospicue borse di studio in sua memoria, che simboleggiano la forte riconoscenza e vicinanza dell'Azienda alla persona e alla famiglia, ed intendono così incentivare i gSoddisfatti i requisiti richiesti, ledovranno essere inviate entro ile i vincitori saranno proclamati