Atlantia, controllata Abertis acquista concessione tunnel Elizabeth River Crossings

Atlantia

(Teleborsa) -annuncia che la controllata, in consorzio con Manulife Investment Management,del capitale dellain Virginia (USA), che detiene i diritti di sfruttamento sino al 2070.L'operazione, che segna lo sbarco di Abertis negli Stati Uniti, ha un. L'asset, il cuiè didi euro, ha iniziato a operare nel 2014.In particolare, nell’ambito del consorzio,del capitale di Elizabeth River Crossings e quindiconsolidandola integralmente nel proprio bilancio.Con questa operazione, cheannunciata a giugno con l’acquisizione di, la controllata spagnola conferma la propria capacità di continuareulteriormente il proprio business all’estero, in particolare con questa ultima operazione in paesi con un profilo di investimento a basso rischio come gli Stati Uniti."Questa acquisizione è un ulteriore passo avanti nell'ambiziosa strategia di crescita del Gruppo Abertis, con l'acquisizione di una solida piattaforma negli Stati Uniti, Paese che pone una forte impegno nelle partnership pubblico-private e nelle concessioni", ha dichiarato l'amministratore delegato di Abertis, José Aljaro, aggiungendo "siamo inoltre molto felici di avviare una nuova partnership con John Hancock".I tunnel a pedaggio gestiti da Elizabeth River Crossings si trovano nellae sono tra le strade più trafficate dell'area metropolitana di Virginia Beach-NorfolkNewport News. Laha una, fino ad aprile 2070.e non sono previsti rilevanti investimenti futuri.