Borsa, debutto boom per Tecma Solutions su AIM Italia

Tecma Solutions

(Teleborsa) - Dopo aver raccolto 8,5 milioni di euro,. Il titolo non fa ancora prezzo e segna un rialzo teorico di oltre il 24%.L’azienda è una, che offre ai propri clienti soluzioni su misura per la pianificazione e l’implementazione di una strategia commerciale e di comunicazione relativa alloQuella di Tecma Solutions è lada inizio anno sul mercato didedicato alle piccole e medie imprese, che porta asu AIM Italia. "Il mercato AIM Italia si è progressivamente consolidato fino a rappresentare uno strumento ideale di crescita per le PMI dinamiche e competitive, in cerca di capitali per finanziare i loro progetti di crescita. La quotazione di una azienda innovativa come Tecma ci rende orgogliosi", ha commentatoIn fase di collocamento Tecma ha raccolto 8,5 milioni di euro. Ile la. I principali azionisti sono l’amministratore delegato Pietro Mario Adduci con il 36,6%, il consigliere d'amministrazione Vittorio Volontè con il 12,7%, Wise Box con il 12,7% e Abitare In SpA con il 7,3%."La quotazione in Borsa rappresenta per TECMA un traguardo straordinario, raggiunto grazie al costante lavoro di squadra in un frangente inedito e complesso come quello che stiamo vivendo – ha dichiarato- Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia apprezzato il nostro modello di business. Le nuove disponibilità finanziarie ci consentiranno di continuare ad".Fondata nel 2012, il valore della produzione di Tecma Solutions nel 2019 è salito a 4,5 milioni di euro (dai 2,2 milioni del 2018) con un’Ebitda di poco meno di un milione (ebitda margin pari a 19,2%), in raddoppio rispetto a fine 2018 (420 mila euro)., che nel primo semestre ha avuto ricavi per 3.9 milioni di euro, +117% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un Ebitda di 1,4 milioni (+294% sul 2019) e un utile netto di 1 milione (+312% sul 2019).