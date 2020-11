Borse europee in rialzo, Milano inclusa

Pfizer

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, dopo l'annuncio disull'elevata efficacia di un vaccino sperimentale anti Covid.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,54%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.851,7 dollari l'oncia, in forte calo del 5,39%.(Light Sweet Crude Oil) (+8,94%), che raggiunge 40,46 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,72%.decolla, con un importante progresso del 4,94%, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,67%. Svettache segna un importante progresso del 7,57%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+5,43%), che raggiunge i 20.750 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +5,19% avanza a quota 22.525 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+19,02%),(+13,11%) e(+9,69%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-6,62%) e(-4,32%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 16,27%.Brilla, con un forte incremento (+14,22%).Ottima performance per, che registra un progresso del 14,17%.Exploit di, che mostra un rialzo del 13,72%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -16,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,52%.In caduta libera, che affonda del 2,21%.di Milano,(+34,70%),(+21,15%),(+20,73%) e(+19,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,99 punti percentuali.Seduta drammatica per la, che crolla del 4,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,12%.