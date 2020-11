Francoforte: in rally Lanxess

compagnia chimica tedesca

Lanxess

MDAX

società che produce prodotti chimici e polimeri

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 3,28%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il grafico attuale dellaevidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 45,89 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 47,08. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 45,17.