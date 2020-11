Maratona della Scienza, Corte dei Conti partner istituzionale

(Teleborsa) - Laha aderito, in qualità di partner istituzionale, alla maratona digitaleorganizzata dalla Fondazione De Sanctis in occasione dellaevento sotto l’egida dell’Unesco, che si svolgerà domani, 10 novembre 2020, dalle ore 11 alle 18.Durante l’iniziativa, che sarà trasmessa in diretta streaming sul portale della Corte dei conti si affronteranno i temi del rapporto traIn programma idella Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, che darà il via alla manifestazione, della Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, del Vice Direttore Generale dell’OMS Ranieri Guerra, del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e della Vice Direttrice generale dell’Unesco Stefania Giannini.Tanti ed illustri idell'appuntamento, tra i tanti: Anthony Fauci, Walter Ricciardi, Maria Cristina Messa, Maria Chiara Carrozza, Alberto Mantovani, Franco Locatelli, Giuseppe Novelli, Giuseppe Remuzzi, Giulio Maira, Mario Melazzini, Roberta Siliquini, Annamaria Colao, Pierluigi Lo Palco, Antonio Iavarone, Ennio Tasciotti, Paolo Maria Rossini, Roberto Bernabei, Adriana Albini, Gianfranco Pacchioni, Daniela Bartoletto, Roberta Sessoli, Silvia Bordiga, Alessandro Cerri, Marina Cobal, Paolo Boffetta, Jose Kenny, Vincenzo Barone, Ranieri Guerra, Giuseppe Ippolito, Massimo Galli, Armando Piccinni, Alberto Siracusano, Stefano Bertuzzi, Ernesto Caffo, Alberto Villani., moderati da Luigi Ripamonti, Daniela Minerva, Michele Bocci, Claudia Fusani e Margherita De Bac, saranno accompagnati da letture di passi celebri interpretati dadello