Neosperience, informativa su acquisto e disposizione di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che, dal 2 al 6 novembre 2020, sono state, pari allo 0,0688% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 4,8689 euro, per un controvalore complessivo di 21.910,00 euro.Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea della Società del 13 luglio 2020.Al 6 novembre, la società attiva nel settore della Digital Customer detiene direttamente 10.500 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale sociale versato, a seguito della cessione, perfezionata la scorsa settimana, alla società Lucasystem S.p.A., come da precedenti accordi contrattuali, di 8.000 azioni Neosperience, come parte del pagamento di una quota del 5,1% della società Workup S.r.l.Intanto, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 5,12 euro.