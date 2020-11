Vodafone aderisce al piano voucher per accelerare banda ultralarga

Vodafone

(Teleborsa) -aderisce al piano voucher promosso dal Governo e gestito da Infratel per, estendere l’accesso a una connettività veloce a tutto il Paese e rispondere alle nuove necessità delle famiglie italiane, dal lavoro remoto alla didattica a distanza. A partire dalla seconda metà di novembre,per attivare una connessione di rete fissa a partire da 30 Mbps e per l’acquisto di un tablet.: contributo di 240 euro per l'attivazione della connessione in fibra, che sarà erogato attraverso uno sconto di 10 euro al mese per 24 mesi direttamente in fattura. Il cliente potrà attivare la fibra Vodafone al prezzo di 19,90 euro/mese (anziché 29,90 euro/mese); contributo di 260 euro per l'acquisto contestuale di un tablet.Il bonus sarà disponibile per chi attiva un nuovo contratto in tecnologia Fibra o FWA con almeno 30Mbit/s in download o, nel caso in cui si abbia già attivo un contratto con Vodafone, passando a un’offerta con almeno 30Mbit/s in download.