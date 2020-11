Banco BPM lancia nuovi servizi e prodotti dedicati a incentivi Superbonus 110%

Banco BPM

(Teleborsa) -è pronto con la propria rete ad accogliere le richieste di cessione dei crediti d’imposta da parte di famiglie, imprese ed enti del Terzo Settore, permettendo loro di usufruire delle nuove agevolazioni fiscali relative alla riqualificazione degli edifici residenziali.Grazie a questa piattaforma digitale: dalla fase iniziale di inserimento della documentazione, necessaria all’avvio della pratica, fino al suo perfezionamento finale.La piattaforma, realizzata da white-e, società controllata dal Gruppo TeamSystem, si inserisce nell’ambito della più ampia collaborazione con il gruppo, leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, partner strategico di Banco Bpm e con cui sono già state sviluppate congiuntamente soluzioni digitali per la gestione dei finanziamenti alle imprese, servizi di incasso, pagamento e anticipo delle fatture.In questo ambito Banco BPM ha deciso di avvalersi della partnership con Cherry 106, primario operatore attivo nel mercato della cessione dei crediti. Gli accordi con Kpmg e Protos, leader in ambito fiscale e tecnico – progettuale, completano il quadro delle partnership.