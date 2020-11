Brexit, Ivass: compagnie Uk informino clienti

(Teleborsa) - L''Ivass ha chiesto alledii loro clienti italiani, che per effetto delladal 1 gennaio 2021 non potranno potranno più stipulare nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti salvo che non siano autorizzati "come operatori di unoE' quanto ribadisce l'istituto di vigilanza in una nota ricordando come le assicurazioni del Regno Unito "sono comunque tenute ad assicurare" anche dopo il 1 gennaio "la cgarantendo l'adempimento degli obblighi contrattuali, ivi inclusa la gestione deiL'Ivass ha inoltre chiesto di porre in atto le "misure necessarie a mitigare gli impatti della Brexit sulle