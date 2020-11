Cattolica, risultati 9 mesi confermano solidità, confermato outlook

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con unrispetto al'anno precedente, nonostante diverse svalutazioni. L’utile netto di Gruppo si attesta a 42 milioni, in calo rispetto agli 84 milioni del 2019, a causa dell’impairment sul goodwill rilevato nel primo semestre (-61 milioni)."I risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano la solidità del Gruppo Cattolica Assicurazioni anche di fronte a un contesto di mercato, sociale ed economico eccezionale", ha sottolineato Atanasio Pantarrotas, Vicedirettore Generale e Chief Financial Officer del Gruppo, ricordando "alla fine del mese di ottobre è stato eseguito l’aumento di capitale da 300 milioni di euro riservato a, passo fondamentale per l’avvio della partnership con il Gruppo che ci permetterà di generare nel tempo ulteriore valore per i nostri stakeholder".Ladel lavoro diretto ed indiretto Danni e Vitaa 4.124 milioni, prevalentemente a seguito del periodo di lockdown. Nel businessdiretto si riscontra una flessione del 2,6% dovuta all’Auto. Il calo della raccoltaè pari al 24%. Ilsegna un decisoa 297 milioni, portando il RoE operativo al 10%.L’indicedel Gruppo al 30 settembre 2020. Il ratio, calcolato secondo la Standard Formula con utilizzo dei Group Specific Parameters (GSP), risulta in netto recupero rispetto al livello del trimestre precedente (141%).Alla luce del solido andamento del risultato operativo, Cattolicaindicata in data 6 febbraio 2020 e successivamente ribadita con i risultati del primo e secondo trimestre. Pertanto, la previsione delper il corrente esercizio è compresadi euro.