Cina, inflazione ottobre cresce al ritmo più basso dal 2009

(Teleborsa) - L'inflazione in Cina è scesa al, nel mese di ottobre, poiché i prezzi della carne di maiale - la fonte di proteine ??più consumata nel Paese - sono diminuiti a causa della ripresa dell'offerta.Secondo l', l'indice dei prezzi al consumo cinesi è aumentato dello 0,5% in ottobre rispetto all'anno precedente ad un ritmo più contenuto rispetto al +1,7% registrato a settembre. Il dato è ancheche avevano previsto una crescita dell'inflazione dello 0,8%.sono aumentati del 2% il mese scorso, rispetto all'anno precedente, nettamente inferiore al +7,9% di settembre, poiché i prezzi della carne di maiale sono diminuiti del 2,8%.sono rimasti invariati ad ottobre rispetto all'anno precedente per il secondo mese consecutivo. L'inflazione di fondo, che elimina i prezzi volatili di cibo ed energia, è aumentata dello 0,5%.L'inflazione misurata dall'indice deiè scesa invece del 2,1%, più delle attese (-1,9%) e come a settembre.