Da riforma ammortizzatori sociali a politiche attive, Governo-Sindacati a lavoro

(Teleborsa) - E' in programma il prossimoun nuovotra il Ministro del Lavoro,. Un incontro tecnico che avrà luogo nel tardo pomeriggio e che avrà al centro gli interventi di politiche attive che troveranno spazio nella prossima Legge di Bilancio. La decisione è arrivata oggi al termine del primo round governo-sindacati che aveva al centro anche la"Sulla Naspi l'intenzione è di effettuare un iall'interno della riforma complessiva degli ammortizzatori e in attesa, un intervento in legge di bilancio". E' il ministro del Lavoro a dettagliare così ai leader di Cgil, Cisl e Uil, secondo fonti sindacali, il percorso cui starebbe pensando il Governo. E tra gli interventi cui mettere mano anche una eventuale, dice ancora il Ministro, "collegandola strettamente a, con una condizionalità stringente in modo tale che anche il lavoratore sia incentivato a frequentare questi percorsi", spiega ancora al tavolo.- avrebbe spiegato ancora ai sindacatiattraverso un percorso di formazione. Questo ci potrebbe consentire di avere un lavoratore più competente e di collegarlo anche a finanziamenti europei che riguardano strettamente la formazione le politiche attive del lavoro". Allo studio del Governo anche "unacollegando un nuovo ingresso al part-time del lavoratore anziano cui riconoscere i contributi figurativi o un'indennità. "Stiamo studiando una formula ", aggiunge ancora Catalfo. L'obiettivo, dice ancora, "è di avere uno strumento non solo per le grandi aziende ma anche uno strumento utilizzabile delle pPolitiche attive e riforma degli ammortizzatori devono stare insieme, è importante che vadano nella stessa direzione. Ma ilper generare nuova e buona occupazione". Lo ha detto il segretario generale dellaal termine del tavolo di oggi.''Occorre - sottolinea - una riforma degli ammortizzatori che costruiscae che garantisca in breve tempo le prestazioni ai lavoratori. Inoltre, va aperta una discussione sul rafforzamento dellea partire da alcune misure che possono essere inserite subito nella legge di Bilancio''."Chiediamo al Governo di avviare un confronto al livello europeo per ottenere laQuesta la richiesta del Segretario generale dellaIl leader della Uil, in particolare, ha sottolineato la necessità ''di, anche in termini di costi, nell'uso di questo strumento e nell'ottica di una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, per evitare i licenziamenti. Dobbiamo dare, comunque, copertura a tutti i lavoratori e a tutti i lavori, coniugando ilspiega.