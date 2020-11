Decreto ristori bis, fondi per le nuove zone arancioni-rosse

(Teleborsa) - È arrivata la firma del Presidente Mattarella suldedicato ad aziende, lavoratori autonomi e dipendenti danneggiati dalle restrizioni dell’ultimo Dpcm., che si aggiungono ai 5 miliardi del precedente dl Ristori in vigore dal 29 ottobre.Una delle principali novità del decreto Ristori bis è ladelle attività danneggiate. Le attività della zona gialla possono beneficiare della sospensione dei versamenti per il mese di novembre, mentreIn vista del peggioramento della situazione, nel provvedimento c’è une 70 milioni nel 2021 per aiutare le attività danneggiateIl decreto Ristori bisalle imprese e attività beneficiare dei contributi a fondo perduto delle zone rosse a arancioni, a condizione che i proprietari degli immobili ad uso commerciale siano anche gestori delle attività.Nelle zone rosse si potrà richiedere il, se i genitori non possono usufruire dello smart working, e ilper lavoratori dipendenti, con un’indennità del 50% dello stipendio.Leper il decreto sono state trovate da: 1,2 miliardi arrivano dal fondo per il pagamento dei debiti della PA da 12 miliardi istituito con il decreto Rilancio, 830 milioni da risparmi della Cig Covid, 160 dai risparmi per le indennità per gli stagionali del turismo, 200 milioni da un fondo per esigenze indifferibili, 100 milioni dal fondo del ministero dell'Interno per la gestione dei centri per l'accoglienza dei migranti.Il provvedimento stanzianel 2020 (e 78 nel 2021) per il, 38 milioni per ilper l'estensione della cancellazione dell'Imu, e 35,8 milioni per lae circa mezzo miliardo per lo stop ai versamenti di novembre.