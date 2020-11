Germania, imprese preoccupate per impatto economico da seconda ondata Covid

(Teleborsa) - Peggiora più del previsto, nel mese di novembre, l'indice ZEW tedesco, che sintetizza ilL', indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, è calato a 39 punti dai 56,1 di ottobre. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è inferiore alle attese degli analisti che stimavano una discesa più conteuta, ovvero fino a 41,7 punti., a -64,3 punti da -59,5. In questo caso il dato è migliore del consensus (-65 punti)l.Migliora invece l'indicatore relativo alle prospettive dell'Eurozona, che si porta a 76,4 punti dai 52,3 precedenti."Gli esperti sonoe per ciò che comporterà. L'indicatore ZEW del clima economico è quindi nuovamente diminuito in modo significativo, a novembre, indicando un rallentamento della ripresa economica in Germania. C'è anche l'. Secondo gli esperti, né i negoziati sulla Brexit né l'esito dellestanno attualmente avendo un impatto sulle aspettative economiche per la Germania ”, commenta il