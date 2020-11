Gruppo Sella, risultati in crescita nonostante crisi Covid

(Teleborsa) - Ilha chiuso i primi nove mesi dell’anno con risultati positivi e complessivamente in crescita, con un, in linea rispetto ai 26,4 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.In crescita ii (+5,6% a 232,5 milioni di euro) e il(+5,6% a 458,1 milioni di euro), mentre risulta in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente i(-2,4% a 175 milioni di euro).L'netto è scesodal 3,6% di fine 2019. Il, che misura la capienza del patrimonio e degli accantonamenti rispetto ai rischi di credito èConfermata la solida posizione patrimoniale con ie il Total Capital Ratio pari a 13,69%, rispetto all’11,41% e al 13,44% di fine 2019, con entrambi gli indicatori ampiamente superiori alle soglie richiestechiude il periodo con undi euro dai 29,2 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, a causa di maggiori rettifiche prudenziali per il rischio di credito pari a 10,2 milioni di euro, legate allo scenario macroeconomico generale determinato dal Covid-19.La raccolta diretta è cresciuta del 7,3%, attestandosi a 11,8 miliardi di euro. La raccolta globale al valore di mercato è cresciuta del3,6%, a 28,9 miliardi di euro. La raccolta netta è stata di 1,4 miliardi di euro. Gli impieghi si sono attestati a 7,5 miliardi di euro, in crescita del 2,3%.Il margine di intermediazione è cresciuto dell’1,9%, a 275,1 milioni di euro, I ricavi netti da servizi sono diminuiti dell’1,1%, a 151,2 milioni di euro, mentre il margine di interesse è diminuito dell’1,2%, a 109,5 milioni di euro.L’Npl Ratio netto è sceso al 3,3% dal 3,5% di fine 2019. Il Texas Ratio è migliorato scendendo a 51,4% e confermandosi tra i migliori del settore bancario italiano.