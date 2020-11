MPS, finanziamento da 85 milioni per attività Siae con garanzia Sace

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - La Società Italiana Autori ed Editori (Siae) ha sottoscritto conun'operazione di finanziamento di 85 milioni di euro con durata 4 anni, assistita da garanzia SACE, nell'ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo.Il supporto di MPS "consentirà alla società di fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 e di proseguire il suo impegno a tutela e sostegno dell’opera intellettuale di autori ed editori in Italia".in un momento in cui la nostra Società è ancor di più impegnata in prima linea a garantire sostegno a tutti gli autori ed editori fortemente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso”, dichiara“In un momento in cui, a causa dell’Emergenza Covid19, il mondo della cultura e dello spettacolo vive un’evidente difficoltà,nella sua missione a tutela e sostegno dell’opera intellettuale di autori ed editori - dichiara–. Continuiamo così a garantire il nostro contributo per il Paese e ci poniamo come un punto di riferimento concreto per dare impulsi positivi al tessuto economico e sociale nazionale”.che questo momento particolarmente complesso sta presentando – ha dichiarato–. È importante, oggi più che mai, essere al fianco di SIAE per dare un supporto concreto a editori, autori e a tutto il comparto della cultura, uno dei pilastri del Made in Italy che certamente contribuirà presto alla ripresa dell’economia italiana”.