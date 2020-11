Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia festeggia

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,181. L', in aumento (+1,13%), raggiunge 1.881,7 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,71%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +121 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,72%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,51%, su di giri(+1,79%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,55%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 20.852 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 22.641 punti.Positivo il(+0,91%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,38%.In luce sul listino milanese i comparti(+9,54%),(+3,64%) e(+3,50%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-5,60%),(-0,60%) e(-0,57%).di Milano, troviamo(+7,41%),(+5,17%),(+4,44%) e(+4,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,14%.In caduta libera, che affonda del 3,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,79%),(+6,42%),(+6,19%) e(+4,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,87 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,39%.Sensibili perdite per, in calo del 3,39%.