Radiotelevisioni locali, MiSE: operativo Fondo da 50 milioni euro

(Teleborsa) - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economicoche disciplina lo stanziamento deiprevisto dalistituito dalIl provvedimento autorizzain favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale, al fine di informare i cittadini sulle misure sanitarie introdotte per"Con questo provvedimento viene riconosciuto ilcome importante presidio di informazione durante", dichiara il Sottosegretario"Una misura, a cui abbiamo lavorato insieme al Ministroper definire unoe allo stesso tempo garantire ai cittadini un contributo informativo costante sulle misure principali adottate dal Governo".Gli elenchi deie i relativiverranno pubblicati nei prossimi giorni con un decreto direttoriale. In seguito, per richiedere il contributo, le emittenti interessate potranno presentare domanda, tramite piattaformaentro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del