Scuola, DAS: in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana la più alta densità di alunni

(Teleborsa) - È l’, la regione italiana con la più alta densità di studenti per aula, seguita da Lombardia (21,44) e Toscana (21,24). È quanto emerge da un’analisi condotta da(gruppo) su dati del Ministero dell’Istruzione, a fonte di unaLe classifiche cambiano leggermente se si distingue per tipologia di istituti. Nella, con una media nazionale di 20,92 alunni per classe, la Liguria è la regione con il maggior numero di studenti (22,72) seguita da Toscana (22,49) e Lombardia (22,48), secondo i dati di DAS, compagnia specializzata nella tutela legale. Il Molise invece quella con il numero più basso (17,81).Per quanto riguarda, la, l’Emilia-Romagna è la regione con il più alto numero di alunni per classe (20,35) ben al di sopra della media nazionale (18,81). Seguono Lombardia (20,15) e Toscana (19,84). Il Molise è ancora la regione con la densità più bassa (16,05).Nella, sempre l’Emilia-Romagna in testa (22,44), seguita da Toscana (21,86) e Lombardia (21,66). Sardegna all’ultimo posto con 17,94, sotto la media nazionale di 20,69. Infine, per la(media nazionale di 21,51), dopo l’Emilia-Romagna (22,99) ci sono Veneto (22,65) e Lombardia (22,55). Anche in questo caso, la Sardegna risulta la regione con il minor numero di studenti (18,80).A fronte di questa situazione, DAS ha registrando in questo periodo una, copertura rivolta a dirigenti scolastici, personale docente e non docente ma anche ad allievi e genitori che svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali. "In tempo di Covid – afferma, director & general manager di DAS – la necessità di rispettare le distanze di sicurezza nelle scuole per contenere i contagi, ha aumentato notevolmente le responsabilità e i rischi per i dirigenti scolastici e per tutte le figure professionali che sono la colonna portante del sistema educativo”.