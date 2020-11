Tonica Tokyo. Giù il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Si conclude al rialzo la seduta finanziaria per la borsa di Tokyo che prosegue la fase di consolidamento, grazie agli ultimi sviluppi incoraggianti giunti dalla ricerca sul vaccino contro il Covid. Debole invece il resto dell'Asia dopo che l'inflazione in Cina è cresciuta al ritmo più basso dal 2009, nel mese di ottobre.L'indice giapponesetermina con un rialzo dello 0,26%, mentre, al contrario,ha perso l'1,36%.Sui livelli della vigilia(+0,19%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia(+0,18%).Buona la prestazione di(+1,04%); con analoga direzione, leggermente positivo(+0,43%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento deltratta al 3,24%.