Wall Street apre contrastata: bene oil, si piega Amazon

(Teleborsa) -, prendendo fiato dopo il rally messo a segno all'indomani dell'esito delle elezioni. Emergono intanto dellesull'approvazione delal Congresso, dopo che il leader del Senato USAha espresso un supporto alla campagna legale del Presidente TrumpUn supporto potrebbe essere offerto dalla, di riflesso all'ascesa del prezzo del petrolio, mentre sui tech incombe l'ombra della sentenza UE sul commercio elettronico di Amazon Ilè partito in rialzo a 29.235 punti, mentre si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.528 punti. Debole il(-1,55%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,55%) e(+0,46%). Nella parte bassa i comparti(-1,45%),(-1,25%) e(-1,18%).del Dow Jones,(+2,53%),(+2,03%), ancora sull'onda dei buuoni risultati dei tast vaccinali.Bene anche(+1,66%) e(+1,51%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,05 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,29%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Al top tra i, si posizionano(+3,73%),(+2,90%),(+2,67%) e(+1,68%).Fra i peggiori, che prosegue le contrattazioni a -3,86%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,67%.Sensibili perdite per, in calo del 3,59%.In apnea, che arretra del 3,53%.