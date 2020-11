Alibaba crolla in borsa per nuova regolamentazione antitrust cinese

Alibaba

Google

(Teleborsa) - Nonostante vendite record per oltre 56 miliardi di dollari in occasione del Single Day 2020,. Il leader mondiale dell'e-commerce fondato da Jack Ma hadopo che la China's State Administration for Market Regulation, l', ha annunciato la presentazione delle bozze di una serie diPesanti perdite anche per la rivalee il colosso internet. Il ribasso dei titoli legati all'eCommerce, comprese Xiaomi e Meituan, ha pesantemente impattato il settore, che haLe nuove regole tenteranno di impedire alle aziende di condividere, per spremere i concorrenti più piccoli ocon l'unico proposito di. La normativa colpirà anche le aziende che trattano i clienti in modo diverso in base ai dati raccolti su di loro e alle loro abitudini di spesa.Il tonfo in borsa arriva solo ad appena una settimana dalla, che è parzialmente di proprietà di Alibaba. Il debutto di Ant Group, che avrebbe dovuto essere la più grande IPO della storia, dovrebbe ora essereLe autorità cinesi non sono le sole a puntare il dito contro i colossi del web. L'ha annunciato ieri misure antitrust contro, per abuso del proprio potere di mercato in Germania e Francia. Lestanno invece prendendo provvedimenti contro ilcome motore di ricerca su Internet.