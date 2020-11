Appuntamenti e scadenze dell'11 novembre 2020

Acsm-Agam

Aeffe

Cellularline

DiaSorin

Dominion Hosting Holding

Emak

ERG

Falck Renewables

Generali Assicurazioni

Guala Closures

Hera

Illimity Bank

Industrie Chimiche Forestali

Lventure Group

Maire Tecnimont

Nexi

Pierrel

Piovan

Pirelli

Poligrafici Printing

Poste Italiane

Retelit

Saes Getters

Seri Industrial

Terna

Tod's

Unidata

Salini Impregilo

(Teleborsa) -Ecomondo e Key Energy 2020 Digital Edition - Ecomondo è l'appuntamento di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con la 14a edizione di KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si terranno su piattaforma digitaleBorsa Italiana - Italian Equity Roadshow Nord America - Le società large cap incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap presenteranno gli ultimi risultati trimestrali, le proprie strategie e i progetti di crescita in incontri one to one in piccoli gruppi virtuali riservati a investitori istituzionali in Nord AmericaGreen Horizon Summit - Il Vertice, che si svolge in modalità virtuale, è organizzato dal World Economic Forum e dal Green Finance Institute e mira ad intensificare gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico verso un futuro sostenibile. Intervengono varie personalità, tra le quali il Presidente della BCE, Christine Lagarde, la Managing Director del Fondo Monetario Internazionale, il Presidente e CEO di BlackRock, il Fondatore e CEO di Bloomberg e il segretario generale delle Nazioni UniteBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaIstat - Posti vacanti nell'industria e nei servizi - Stime preliminari - III trimestre 2020World Manufacturing Forum 2020 - Intelligenza Artificiale per il Rinascimento Manifatturiero - L'edizione 2020 del Forum, in streaming da Cernobbio, sarà focalizzata su come muoversi verso una ripresa economica globale attraverso l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificialeECB Forum on Central Banking - Evento annuale organizzato dalla BCE, quest'anno in modalità virtuale, che riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari e varie personalità per uno scambio di opinioni sulle attuali questioni politiche e per discutere l'argomento chiave del Forum "Central banks in a shifting world". Intervento introduttivo di Christine LagardeOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10.00 - CNEL - Gruppo di lavoro per la redazione della Relazione annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla PA. In collegamento telematico11.00 - Confindustria Digitale - Convegno - Il Convegno "Investire, Accelerare, Crescere. Dall’Agenda Digitale al Recovery Fund: colmare i ritardi, rilanciare il Paese", organizzato da Confindustria Digitale. In diretta streaming14.00 - TIM- Risultati 3° trimestre 2020 - Conference call per la presentazione dei Risultati economico finanziari del GruppoTesoro - Asta BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo