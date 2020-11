Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo per l'ufficio

beni industriali

informatica

beni di consumo secondari

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Chevron

Raytheon Technologies

Microsoft

Pfizer

American Express

Nike

Tripadvisor

Vodafone

Liberty Global

Liberty Global

Nvidia

American Airlines

Xilinx

Autodesk

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, che ha superato le incertezze iniziali, spingendo al rialzo con il settore petrolifero. In controtendenza i tech, dopo la sentenza della Corte europea su Amazon . Ilmostra una plusvalenza dello 0,90%, mentre chiude attorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 3.546 punti. Pesante il(-1,74%); come pure, leggermente negativo l'(-0,34%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,52%),(+1,99%) e(+1,79%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,94%) e(-1,11%).Tra i(+6,45%),(+5,20%),(+4,64%) e(+4,48%).Le più forti vendite su, che ha terminato le contrattazioni a -3,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.scende dell'1,21%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,41%),(+4,70%),(+4,30%) e(+4,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,31%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,21%.Affonda, con un ribasso del 6,06%.Crolla, con una flessione del 5,86%.