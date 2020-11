Coronavirus: superata quota un milione di casi in Italia, continuano a salire i decessi

(Teleborsa) - Mentre si supera il milione di casi diaccertati in Italia, continua a crescere il numero digiornalieri e non si arresta l'aumento diOggi si contano infatti(42.953 da inizio pandemia) con le sale delleche hanno accoltorispetto a ieri, superando quota 3mila (siamo a 3.081). Per quel che riguarda i ricoveri con sintomi il numero complessivo sale a 29.444 (+811 rispetto a ieri).Il Ministero della Salute ha comunicato che oggi sono stati individuatiche porta il numero di casi in Italia da inizio emergenza a superare quota(1.028.424 per la precisione). Ianalizzati sono stati 225.640 (ieri 217.758) che porta il rapportoa scendere a 14,60% (ieri 16,11% ).La Regione con più casi resta la(8.180), seguono la(3.166) e il(3.082). Sopra i 2mila casi anche(2.953),(2.507),(2.479),(2.428).