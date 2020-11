Covid, appello dei medici: lockdown intermittenti ma scuole aperte

(Teleborsa) -nelle province e nei Comuni più a rischio, ma senza sacrificare l’istruzione di bambini e ragazzi. È la richiesta che fannoal governo e ai membri del Comitato Tecnico Scientifico in vista delle nuove misure in discussione da parte del governo che potrebbero includere nuove regioni tra le aree rosse.Gli esperti, tra i quali, ordinaria di Pediatria dell’Università di Parma e consulente dell’OMS,, immunologa e Direttore dell’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, e, specialista in Malattie Infettive dell’AUSL di Modena, chiedono l’applicazione di, ma considerando Comuni e Province con situazione epidemiologica in forte crescita e un carico non sostenibile sulle strutture ospedaliere.Viene portatoper chiedere una strategia di medio-lungo periodo con. Questi micro-lockdown dovrebbero essere predisposti anche nelle regioni gialle e arancioni, senza che ci sia bisogno di far diventare zona rossa tutto il territorio regionale.I medici sottolineano l’importanza di. “In uno studio nazionale effettuato durante il primo lockdown su 2.064 adolescenti di età compresa tra 11 e 19 anni abbiamo dimostrato che il 58,5% dichiarava una sensazione di tristezza che si associava a crisi di pianto (nel 31% dei casi) e ad agitazione (nel 48%) come conseguenza della chiusura delle scuole, con il 52,4% dei ragazzi che riferivano disturbi alimentari e il 44,3% che presentavano disturbi del sonno – ha spiegato Susanna Esposito - La chiusura della scuola in presenza determinerebbe un ulteriore aggravamento delle diseguaglianze, con un impatto sociale drammatico soprattutto per le famiglie con persone con disabilità e gravi malattie croniche”.Se le scuole dovrebbero restare aperte, i medici chiedono invece, l’e non solo la raccomandazione al, il divieto di incontri in abitazioni private tra non conviventi, ad eccezione di congiunti, con numero massimo di 6 persone per abitazione, e il potenziamento delle capacità di test e tracciamento.