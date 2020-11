Diasorin, crescita Nord America traina aumento ricavi e redditività

Diasorin

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno conpari a 610,1 milioni in aumento del 16,2% (+17,2% a cambi costanti) rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2019, grazie all'ottima performance del, in crescita del 58,3% a tassi di cambio costanti.Ilpari a 419,7 milioni balza del 15,6%, con un’incidenza sul fatturato pari al 68,8% (69,1% nei primi 9 mesi del 2019). L' Ebitda è di 257,7 milioni (+23,4%) mentre l'cresce del 28,3% a 162,5 milioni di euro.Laconsolidata al 30 settembre 2020 è positiva per 256,1 milioni, in aumento di 83,2 milioni rispetto al saldo di fine 2019 (pari a 172,9 milioni).. "Pur tenuto conto dello stato di incertezza causato dall’introduzione di nuove misure di lock-down nei Paesi in cui il Gruppo opera" DiaSorin prevede di chiudere l’esercizio 2020 con:in crescita di circa il 25% a tassi di cambio costanti rispetto al 2019 ed un Ebitda margin pari a circa il 43% a tassi di cambio costanti rispetto al 2019.