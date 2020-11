Fiera Milano vola in Borsa dopo risultati, nuovo piano a inizio 2021

Fiera Milano

FTSE Italia Star

illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi

indice dei titoli del segmento STAR

Fiera Milano

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita del 4,86% in Borsa, dopo aver presentato ied anticipato l'arrivo di unI risultati dei 9 mesi sono stati condizionati dalla prolungata sospensione delle attività fieristiche e congressuali a causa della diffusione della pandemia Covid-19. L'emergenza che ha fatto scendere i ricavi a 67,3 milioni di euro dai 183,9 milioni del 2019 e l'Ebitda a 4,7 milioni dai 64,4 milioni precedenti. Il risultato prima delle imposte è in perdita per 38,8 milioni."La società ha avviato ulteriori azioni di riduzione dei costi che, unitamente all'impatto derivante dalla probabile riduzione dei canoni di locazione dei quartieri fieristici di Rho e di Milano, ed oggetto di negoziazione con la Fondazione Fiera Milano, consentono di contribuire positivamente alla formazione del risultato d'esercizio per l'anno in corso", spiega una nota, anticipando l'arrivo a inizio 2021 di un nuovo piano industriale che terrà conto del "mutato contesto" e della "nuova normalità".Comparando l'andamento del titolo Fiera Milano con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,59%, rispetto a +4,63% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,645 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,495. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,795.