(Teleborsa) - I Future USA si confermano in rialzo anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street. Il mercato si apprezza a guadagnare per la terza sessione consecutiva, sulla scia della notizia relativa all' efficacia del vaccino sviluppato daIl contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,67% a 29.514 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,77% a 3.578 punti. Bene anche il Nasdaq per avanza dell'1,03% a 11.738 punti.