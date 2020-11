Mercati europei positivi. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sull'onda dell'euforia generata dal vaccino per il coronavoris d Pfizer e della performance positiva di Wall Street e dei mercati asiatici.Lieve calo dell', che scende a quota 1,179. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%.avanza dello 0,37%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,46%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,33% a 20.920 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 22.732 punti.In moderato rialzo il(+0,61%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+0,86%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,46%),(+1,86%) e(+1,84%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,02%) e(-0,80%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,44%.Svettache segna un importante progresso del 3% in scia ai risultati.Vola, con una marcata risalita del 2,83%.Brilla, con un forte incremento (+2,79%).Fra i peggiori, che scivola del 3,61% in scia alla notizia dell'ex Ad Castellucci.Calo deciso per, che segna un -2,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,11%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,33%.di Milano,(+7,06%),(+5,79%), dopo aver annunciato buoni risultati.In lice anche(+3,09%) e(+2,83%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -7,52%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,63%.