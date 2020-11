Pirelli, rivede target 2020

Pirelli

(Teleborsa) - I risultati dial 30 settembre 2020 sono caratterizzati dapari a 3.093,8 milioni di euro (-23,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, -19,3% la variazione organica) con un peso dell’High Value che raggiunge il 71,2% dei ricavi complessivi (67,4% al 30 settembre 2019).nei primi nove mesi positivo per 280,4 milioni di euro, con una profittabilità al 9,1%. Ilpari a -17,8 milioni di euro si confronta con +385,7 milioni di euro del corrispondente periodo 2019. Il risultato netto nel terzo trimestre è positivo per 83,9 milioni di euro, in crescita del 6,6% rispetto a +78,7 milioni nel terzo trimestre 2019.al 30 settembre 2020 negativa per 4.252,5 milioni di euro (3.507,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019), sostanzialmente invariata rispetto ai -4.264,7 milioni di euro al 30 giugno 2020.per Pirelli. "Migliora grazie a Primo equipaggiamento in Apac e Nord America, ma - spiega il gruppo - resta una visione cauta su Europa per le recenti misure anti-Covid a seguito del riacuirsi della pandemia". Per quanto riguarda i target, iattesi sono a a circa -17%/-18% (circa -18%/-20% la precedente indicazione) mentre ia circa 4,18/4,23 miliardi di euro (circa 4,15/4,25 miliardi la precedente indicazione). Ilatteso fra circa 11,5% e 12% (fra circa 12% e 13% la precedente indicazione) per impatto cambi, materie prime e incremento di altri costi in parte non monetari. Confermata lafra circa 190-220 milioni di euro e la posizione finanziaria netta a circa -3,3 miliardi di euro. confermati i piani di efficienze e riduzione costi.