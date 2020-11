SACE, sottoscritta partnership con la National Bank of Kuwait

(Teleborsa) -ha firmato un, la banca leader del Paese mediorientale, con lo scopo di rafforzare la cooperazione commerciale ed economica tra Italia e Kuwait.Negli obiettivi della società del Gruppo CDP, specializzata nel settore assicurativo-finanziario, l’esplorazione diper facilitare la realizzazione di. Il tutto con un’attenzione particolare a operazioni die a progetti diL'accordo è stato firmato da, Amministratore Delegato di SACE, Amministratore Delegato di NBK, alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Kuwaite di, Chief International Officer di SACE.Grazie a questa partnership, SACE e NBK approfondiranno opportunità di avviare, valorizzando l'esperienza di SACE nel campo della consulenza e dell'assistenza tecnica. L’intesa si inserisce all’interno di una già, come testimonia l’operazione di Push Strategy con, principale società del gruppo petrolifero KPC, a copertura di un finanziamento da 625 milioni di dollari, grazie alla quale oltre 200 imprese italiane sono state coinvolte in incontri di business matching promossi da SACE.