Task force liquidità, Fondo di Garanzia sopra quota 101 miliardi

(Teleborsa) - Superano ile domande di adesione allesuper un valore di, e superano quota 101 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati alper le PMI. Attraverso '' di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono 16,6 miliardi di euro, su 896 richieste ricevute.Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dallacostituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno dellaadottate dal Governo per far fronte all’emergenza, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace[1]Sulla base di dati preliminari di, al 30 ottobre sono pervenute oltre 2,7 milioni di domande o comunicazioni di moratoria, su prestiti per 301 miliardi. Si stima che, in termini di importi, circa il 94% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 3% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame. Più in dettaglio, le domande provenienti da società non finanziarie rappresentano il 44% del totale, a fronte di prestiti per 195 miliardi. Per quanto riguarda le PMI, le richieste ai sensi dell’art. 56 del DL ‘Cura Italia’ (quasi 1,3 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 156 miliardi. Le 59 mila adesioni alla moratoria promossa dall’ABI hanno riguardato 17 miliardi di finanziamenti alle imprese.Le domande delle famiglie hanno riguardato prestiti per. Le banche hanno ricevuto circa 218 mila domande didelledelsulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le moratorie dell’ABI e dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 550 mila adesioni, per circa 25 miliardi di prestiti.Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari ai sensi dell’art. 13 del DL Liquidità () abbiano continuato a crescere nella seconda metà di ottobre, a 1,39 milioni, per un importo di finanziamenti di quasi 111 miliardi. La percentuale di prestiti erogati è in ulteriore crescita rispetto alla fine della settimana precedente. In particolare, al 30 ottobre è stato erogato oltre il 92% delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo (art. 13, lettera m).Il(MCC) segnalano che sono complessivamente 1.256.199 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 10 novembre 2020 relative ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 101,8 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’ sono 1.250.442, pari ad un importo di circa 101,2 miliardi di euro. Di queste, oltre 976.522 sono riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 19,1 miliardi di euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore. Al 11 novembre sono state accolte 1.245.023 operazioni, di cui 1.239.439 ai sensi dei Dl ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’.Salgono, infine, a circa 16,6 miliardi di euro, per un totale di, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di "Garanzia Italia", lo strumento diper sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Di questi, circa 7,8 miliardi di euro riguardano le prime quattro operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro.Crescono inoltre a 8,8 miliardi di euro circa i volumi complessivi deiin procedura semplificata, a fronte di 892 richieste di Garanzia gestite ed emesse tutte entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui sono accreditate oltre 250 banche, istituti finanziari e società di factoring e leasing.