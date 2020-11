TIM, Gubitosi: "Generazione cassa significativa. Quarto trimestre sarà migliore"

TIM

(Teleborsa) -ha chiuso i primi 9 mesi del 2020 con risultati in miglioramento : utile netto in aumento del 38% a 1,2 miliardi di euro ed un calo dell'indebitamento a 2,2 miliardi di euro. Una crescita favorita da unche getta le fondamenta per. E' quanto emerso dalla conference call sui risultati di periodo., ha esordito l'Ad, facendo cenno ad unanel trimestre (+462 milioni euro, +22%) e nell'arco degli ultimi sette trimestri (oltre 2,5 miliardi).Il Gruppo ha riportato un aumento delladei clienti, la migliore performance nelfra le "big 3", nonostante il contesto estremamente difficile e competitivo del segmento mobile, un ritorno alla crescita deled ha evidenziato unasu base sequenziale.Su queste basi, TIM ha prospettato uned ha, che punta a dimezzare il declino dei ricavi nel fisso.La crescita futura è affidata al progetto, in unione con loe del businessQuanto allee, TIM èper attuare tutte le iniziative strategiche previste. Gubitosi ha citato anche leofferte dal piano, affermando che imprimerà una un'accelerazione senza precedenti agli investimenti nella digitalizzazione, cui è destinato circa il 20% delle risorse (oltre 40 miliardi). Fra le priorità cita banda ultralarga, 5G, Cloud, IoT e competenze digitali.Per quanto riguarda, l'Ad ha confermato che lo scorporo sarà completato entro la fine dell'anno. A proposito della, Gubitosi ha ricordato che le trattative con il Governo e CDP sono state positive e produttive, ma, essendo anche intervenuta un'offerta del fondo Macquarie. A livello tecnico - ha aggiunto - siamo pronti a partire e gli advisor sono già stati nominati.