ABI, Fondo di Garanzia supera i 102 miliardi

(Teleborsa) - L'segnala che prosegue celermente la crescita dei finanziamenti richiesti dalle banche alche ieri, 11 novembre, hanno superato i 102 miliardi di Euro, per un milione 261 mila domande, di cui 979 mila fino a 30 mila Euro, per 19,1 miliardi di Euro.Tali continue cospicue crescite evidenziano ulteriormente l'utilità e la fortedi queste misure soprattutto con la prolungata grave pandemia, territorialmente ora ancor più diffusa che in primavera, si legge nella nota dell'Associazione dei banchieri italiani.