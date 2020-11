Appuntamenti e scadenze del 12 novembre 2020

A2A

(Teleborsa) -Ecomondo e Key Energy 2020 Digital Edition - Ecomondo è l'appuntamento di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con la 14a edizione di KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si terranno su piattaforma digitaleBorsa Italiana - Italian Equity Roadshow Nord America - Le società large cap incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap presenteranno gli ultimi risultati trimestrali, le proprie strategie e i progetti di crescita in incontri one to one in piccoli gruppi virtuali riservati a investitori istituzionali in Nord AmericaECB Forum on Central Banking - Evento annuale organizzato dalla BCE, quest'anno in modalità virtuale, che riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari e varie personalità per uno scambio di opinioni sulle attuali questioni politiche e per discutere l'argomento chiave del Forum "Central banks in a shifting world". Intervento introduttivo di Christine LagardeWorld Manufacturing Forum 2020 - Intelligenza Artificiale per il Rinascimento Manifatturiero - L'edizione 2020 del Forum, in streaming da Cernobbio, sarà focalizzata su come muoversi verso una ripresa economica globale attraverso l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificialeInnovation Summit 2020 - Quarta edizione del Deloitte Innovation Summit. Innovazione antropocentrica, trasferimento tecnologico da startup, open innovation sono alcuni dei temi che verranno trattati nel corso dell'evento che si svolgerà in forma virtualeEBA - European Banking Authority - 9° Annual Research Workshop - Nuove tecnologie nel settore bancario - impatti, rischi e opportunitàGSE - Webinae - Lo scopo del webinar è fare il punto sui meccanismi incentivanti a sostegno del patrimonio edilizio pubblico e del suo efficientamento energeticoEBF - European Banking Federation - Evoluzione dei servizi finanziari: la tecnologia di domani nel quadro odierno. Evento virtualeAssogestioni “La gestione passiva alla sfida dell’evoluzione futura” - Conferenza web dove i responsabili di alcune delle principali società di asset management parleranno della gestione passiva e della sempre maggiore complementarietà con i fondi attivi. Tema che deve essere affrontato nell'ottica di diversificazione di portafoglio e allineamento al mercatoIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioBCE - Bollettino economico14.30 - Poste Italiane - Risultati finanziari - Webcast sui risultati di Gruppo del terzo trimestre e dei primi nove mesi 2020Tesoro - Asta medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive