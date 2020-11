Autostrade, De Micheli: trattativa CDP-ASPI non incrocia altre decisioni del Governo

Aspi

(Teleborsa) - La trattativa trasi muove su prezzi e valori di mercato e non incrocia altre decisioni che il Governo dovrà prendere a breve. Ad assicurarlo è la ministra dei Trasporti,, durante il question time di questa mattina al Senato, sottolineando che comunque la trattativa non è di competenza del suo Ministero.La ministra non si è esposta invece sugliche hanno interessato gli ex vertici del concessionario autostradale – "la Magistratura farà il suo corso, accerterà le responsabilità sia sul ponte Morandi che sugli altri filoni di indagine come quello emerso ieri" – ma ha difeso l'operato del suo dicastero sul tema"Al mio arrivo edotta sullo stato dellee ho modificato radicalmente il rapporto con i concessionari", ha detto la ministra, "sono stati introdottida parte della direzione generale concessioni, sono stati vietati i controlli autonomi da parte del concessionario, sono state introdotteuguali per tutti su sicurezza dei ponti e dei viadotti, c'è stato il quadruplicamento delle multe per inadempimenti minori sulle manutenzioni".