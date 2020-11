Boeing, domanda cinese di aerei in rialzo nonostante la pandemia

Boeing

Airbus

(Teleborsa) -prevede che le, per un valore di 1,4 trilioni di dollari, e servizi di aviazione commerciale, per un valore di 1,7 trilioni di dollari,La società statunitense, produttrice di velivoli per uso sia civile che militare, hada qui al 2039, anche grazie alla robusta ripresa del Paese dopo la prima ondata della pandemia.La domanda prevista di 8.600 aerei è pari a un aumento del 6,3% rispetto alla stima di 8.090 aerei che Boeing aveva fatto l'anno scorso. La società prevede che la crescita del mercato cinese non sarà arrestata dalla pandemia, ma continua il trend degli ultimi vent’anni:e circa il 25% di tutta la crescita dell'aviazione mondiale negli ultimi dieci anni è arrivata dalla Cina.“Sebbene la pandemia abbia avuto un grave impatto su tutti i mercati passeggeri del mondo, i driver di crescita fondamentali della Cina rimangono resilienti e solidi - ha affermato Richard Wynne, managing director del marketing di Boeing in Cina - Non solo, ma anche i continui investimenti governativi per il miglioramento e l'espansione delle sue infrastrutture di trasporto, i grandi flussi di traffico regionale e un fiorente mercato interno fanno sì che questa regione del mondo prospererà”.Boeing stima che la Cina avrà bisogno di oltrenei prossimi 20 anni, ed in particolare quelli della linea 737 saranno i più richiesti. Nelentro il 2039 nel Paese, anche se i modelli a fusoliera larga saranno meno richiesti a causa di una ripresa più lenta prevista nel traffico globale a lungo raggio.Sia la società americana che il suo principale concorrente,hannohanno consegnato 11 e 57 aerei commerciali a settembre 2020, rispetto a 26 e 71 consegne, rispettivamente, nello stesso mese dello scorso anno, secondo i dati di Forecast International. Con appena 98 consegne quest'anno fino ad oggi, Boeing è in ritardo di 204 velivoli rispetto al totale dello scorso anno per i primi tre trimestri. Airbus ha consegnato 341 aerei da gennaio a settembre, rispetto ai 571 dello stesso periodo dell'anno scorso.