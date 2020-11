CDP, in meno di due anni mobilitati 260 milioni di euro per gli enti di Puglia, Basilicata e Molise

(Teleborsa) - Dal 2019 ad oggi,ha mobilitato in favore degli enti dicirca. Grazie poi alla più vasta operazione di rinegoziazione mutui degli ultimi anni, lanciata per supportare le Amministrazioni durante l’emergenza, negli stessi territori CDP ha coinvolto 265 enti locali generando un risparmio nel 2020 di oltre 15 milioni di euro su più di 1 miliardo di debiti rinegoziati. Diversi però sono anche gli interventi legati alle infrastrutture che Cassa sta portando avanti in queste regioni, fra cui: due progetti sul trasporto pubblico locale a Taranto ed un protocollo di advisory firmato con l’Autorità portuale del Mar Adriatico Meridionale.Il supporto integrato a 360 gradi che Cassa Depositi e Prestiti offre a Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni non si limita più alla storica e tradizionale concessione di finanziamenti, ma comprende una sempre più vasta gamma diper le amministrazioni pubbliche e lo sviluppo delle infrastrutture.Per presentare agli amministratori locali l’offerta di CDP, grazie anche al supporto di, ripartono gli appuntamenti di “”, un ciclo di eventi online dedicati alla promozione del confronto con gli amministratori locali per comprenderne meglio bisogni e aspettative e per condividere riflessioni su tematiche di interesse comune. Nei webinar intervengono anche gli esperti di PagoPA impegnati per la digitalizzazione del Paese con il supporto di CDP.Si parte da Puglia, Basilicata e Molise, territori su cui si concentra il webinar “Spazio PA-Bari” tenutosi oggi online con la partecipazione, fra gli altri, anche del Sindaco di Bari e Presidente Anci, del Sindaco di Polignano a Mare e Presidente ANCI Puglia, del Vicedirettore generale di CDPe del Responsabile Divisione CDP Infrastrutture e PA