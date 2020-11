Coronavirus, Stati Uniti nella terza ondata. Fauci: presto novità su vaccino Moderna

Pfizer

BioNTech

Moderna

(Teleborsa) - Il conteggio della Johns Hopkins University segna più didinel mondo da quando è iniziata la pandemia. Quasile, il 41% concentrato inche restano i tre paesi più colpiti dalla crisi sanitaria.Neglisono stati registrati finora più di, 144mila solo nella giornata di ieri. Un record per il Paese che gli esperti indicano come già all'interno delladella pandemia.Intanto,si è detto ottimista riguardo l'arrivo di altre buone notizie sul fronte deldopo l'annuncio questa settimana dell'efficacia sopra le attese di quello su cui sta lavorando il consorzio. Questa volta dovrebbe tocca a quello sviluppato dalla statunitense. "Ci hanno detto che letteralmente nei prossimi giorni, entro una settimana faranno la stessa cosa che ha fatto la gente di Pfizer una settimana fa", ha spiega Fauci in una conferenza organizzata dal Financial Times.