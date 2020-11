ENAV calo del traffico per pandemia. Simioni: attività commerciali e riduzione costi per fronteggiare crisi

ENAV

(Teleborsa) - I primi nove del 2020 dievidenzianoconsolidati pari a 589,1 milioni di euro (-14,8% rispetto ai primi nove mesi del 2019) "per effetto della riduzione del 62,6% dei ricavi da attività operativa, causata dalla forte contrazione del traffico, derivante dal Covid-19, compensati in parte dal balance".L' Ebitda consolidato è pari a 175,7 milioni di euro (-25,8% rispetto ai primi nove mesi dell’anno scorso) mentre l'consolidato si attesa a 55,1 milioni di euro, in diminuzione del 44,2% rispetto allo stesso periodo del 2019.Il traffico di rotta e di terminale sono in diminuzione rispettivamente del 59,6% e del 58,8% in termini di unità di servizio rispetto ai primi nove mesi del 2019., con ripercussioni economico-finanziarie che impattano negativamente sul settore e che non ci lasciano completamente indenni - ha commentato l'. Grazie al contenimento dei costi, ed alla spinta sulle attività non regolamentate,. Rimaniamo concentrati sull’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei sistemi e la continua professionalizzazione delle risorse,, consapevoli del ruolo di servizio imprescindibile che ENAV svolge per il nostro Paese e per l’intero settore".