Equita, risultai in crescita nei 9 mesi e conferma dividendo

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno conconsolidati pari arispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed unconsolidato pari a. A livello di business, si evidenzia la crescita dell’Investment Banking con ricavi pari a 19,9 milioni (+91%), nonostante il difficile contesto di mercato."In questi primi nove mesi il Gruppo è cresciuto significativamente", ha confermato l'Ad, aggiungendo chei risultati hanno beneficiato anche dell’acquisizione di Equita K Finance. "Tale risultato - sottolinea - raggiunto in un contesto di mercato sfidante, ci rende particolarmente soddisfatti del lavoro di diversificazione fatto fino ad oggi e ci spinge a prepararci al meglio per il futuro, continuando ad investire in iniziative ad alto valore aggiunto".Return on Tangible Equity al 27% e Total Capital Ratio al 19%, ampiamente al di sopra dei limiti prudenziali.Quanto all'outlook, viene confermata l’intenzione di proporre nel 2021 la distribuzione di unper azione, ad oggi pari a un Dividend Yeld superiore all’8%.